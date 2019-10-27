شكرا لبحثكم عن خبر مصادر طبية تكشف عن احتجاز المليشيا الحوثية لـ 70 صيدلانيا في سجونها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية، في صنعاء، عن احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو 70 صيدلانيا في سجونها، بعد أن أغلقت عدد كبيراً من الصيدليات بذريعة عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير.



وقالت المصادر ، إن عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، وبإشراف من مدير عام الصحة في العاصمة صنعاء "مطهر المروني"، أقدمت قبل بضعة أيام على اعتقال 70 صيدليا من أماكن أعمالهم، دون مبررات قانونية أو أحكام قضائية ضدهم.

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ودانت نقابة الصيادلة، في وقت سابق ما وصفتها بالإجراءات التعسفية، و طرق الابتزاز الرخيصة والتشهير الذي استخدمه مكتب الصحة بالأمانة، ومخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة ضد الكثير من الصيادلة المهنيين واستغلال الوظيفة العامة بشكلٍ غير قانوني.

ونظم عشرات الصيادلة، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية ضد الممارسات التعسفية التي تمارسها المليشيات الحوثية بحقهم ودعوا إلى الاعتصام أمام مبنى وزارة الصحة التابع للمليشيات الحوثية بصنعاء.

وتستهدف مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل متعمد القطاع الطبي في أمانة العاصمة، حيث أغلقت عدد من المرافق الطبية وسحبت تراخيص العمل في مؤسسات أخرى، في وقتٍ تمنح فيه تراخيص غير قانونية لشركات تابعة لقيادات حوثية، بهدف السيطرة على هذا القطاع الخدمي المهم.