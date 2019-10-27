شكرا لبحثكم عن خبر الفيلم اليمني (10 أيام قبل الزفة) يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان الدار البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فاز الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" في مهرجان الفيلم العربي المقام في الدار البيضاء بمملكة المغرب ،بجائزة افضل سيناريو للثنائي عمرو جمال ومازن رفعت.

وحصلت النجمة سالي حمادة ، على شهادة خاصة من لجنة التحكيم عن دورها في الفيلم.

وتكونت لجنة التحكيم من النجم المصري فتحي عبدالوهاب ، والمخرج المغربي الكبير محمد التازي ، والناقد الكويتي عبدالستار ناجي ، والمخرج العراقي قاسم حول، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

وأهدى مخرج فيلم"عشرة أيام قبل الزفة"عمرو جمال الجائزة لروح الممثل الراحل هشام الحمادي.

الجدير ذكره أن هذه الجائزة هي سادس الجوائز السينمائية التي حصل عليها الفيلم في مهرجانات الأفلام الدولية التي شارك فيها.