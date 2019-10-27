شكرا لبحثكم عن خبر مقيم يمني يقتل قريبه داخل مزرعة بطريقة مروعة والشرطة السعودية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الجهات الأمنية السعودية، الجمعة، من القبض على متهم من الجنسية اليمنية، أقدم على قتل قريبه داخل غرفته بمزرعة كفيله، ثم لاذ بالفرار لمكان مجهول.

وباشرت شرطة محافظة وادي الدوسر، الحادث ونجحت في أقل من 72 ساعة، من ضبط قاتل قريبه بسبب خلافات بينهما في بلادهما، وهو يمني الجنسية مقيم في البلاد بطريقة غير نظامية.

وجاء هذا الإنجاز الأمني بعد توفر معلومات لدى شرطة وادي الدواسر عن محاوله المتهم تسليم نفسه لجهة أخرى ليغادر المحافظة كونه “مجهولًا”، وبسؤاله ظهرت عليه علامات الارتباك، وتم استيقافه واعترف بجريمته؛ فتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.