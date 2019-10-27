شكرا لبحثكم عن خبر شاهد عراك بين سياسيين يمنيين في احد فنادق القاهرة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق حسب قولهم عراك في احد الفنادق بالقاهرة بين السفير اليمني في.مصر محمد مارم ومستشار مندوب اليمن في الجامعه العربية محمد معوضة.

وأظهر المقطع، الذي صورته إحدى كاميرات المراقبة داخل الفندق، ما يبدو أنها مشاحنة بين السفير والمستشار عند أحد المصاعد، قبل أن ينزويا ويبادر السفير محمد مارم بصفع المستشار الذي ردَّ على عجل بصفعة ممثالة، قبل أن يتدخل مرافقوهما لتهدئة الأمور.