شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن عن ضبطها لألآف المتسللين عبر الحدود منهم يمنيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات السعودية الجمعة عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل المملكةالعربية السعودية.

وأوصحت بأن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة يبلغ (70478) شخصاً، منهم (44 %) يمنيو الجنسية، و (53 %) إثيوبي الجنسية، و (3 %) من جنسيات أخرى مختلفة،

واشارت الى ضبط (2854) شخصاً حاولوا التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وكانت الحرب الدائرة في اليمن منذ خمسة اعوام هي من دفعت بكثير من اليمنيين الى الدخول الى المملكة بحثا عن عمل بعد إنعدام فرص العمل في اليمن وإنقطاع المرتبات منذ بداية الحرب .