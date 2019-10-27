- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس البرلمان يشيد بجهود السعودية في إنهاء أحداث عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس البرلمان يشيد بجهود السعودية في إنهاء أحداث عدن
الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365
أشاد رئيس البرلمان سلطان البركاني، السبت، بالمساعي الكبيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى اتفاق ينهي ما حدث مؤخراً من أحداث في العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وجدد البركاني دعم البرلمان اليمني لجهود السلام باعتباره الخيار الأنسب لتجاوز المحنة التي يعشيها الشعب اليمني وإنهاء المآسي الإنسانية التي تتفاقم يومياً بسبب الانقلاب.
جاء ذلك خلال لقائه، المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبى، في الرياض، حيث جرى مناقشة تطورات الأحداث على الساحة اليمنية ومستجدات جهود بناء السلام وإنجاح المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد رئيس البرلمان اليمني، أن "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ليست جادة في الحوار أو صناعة السلام الشامل في اليمن وسجلت خروقات متعددة من بعد اتفاق استوكهولم لا سيما فيما يتعلق بقضية الحديدة".
وشدد، على ضرورة ممارسة مزيداً من الضغوطات على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولم واعتبار ذلك أولوية ملحة للوصول إلى اتفاقات السلام.
بدوره، أكد المبعوث السويدي تطابق وجهة نظر بلاده بشأن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية حول الأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن، لافتاً إلى استمرار دعم السويد للجهود التي تبذلها لتحقيق السلام في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان يشيد بجهود السعودية في إنهاء أحداث عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.