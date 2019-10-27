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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يصادق على الخطة الانتقالية للتعليم بتكلفة 350 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365 - متابعات
صادق وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، على الخطة الانتقالية للتعليم مع نهاية اجتماع مجموعة التعليم المحلية (LEG - اليمن)، والذي انعقد على مدى يومي الخميس والجمعة في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتصل تكلفة الخطة تصل إلى أكثر من (350) مليون دولار أمريكي، وتستهدف أنشطتها كافة محافظات الجمهورية اليمنية، كما أقر الاجتماع الدعوة إلى مؤتمر للمانحين لدعم خطة التعليم خلال شهر نوفمبر 2020م.
وشارك في اجتماعات المجموعة إلى جانب وفد وزارة التربية والتعليم، كل من رئيس ونائب رئيس المكتب الفني والأمين العام للجنة الوطنية ورئيس وحدة التنسيق بالمكتب الفني، كما شارك من جانب الشركاء مكتب اليونسكو ومنظمة اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي ومنظمة رعاية الأطفال والشراكة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية.
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