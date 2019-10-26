شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 27 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية مواعيد وتفاصيل رحلاتها ليومٍ الأحد 27 أكتوبر 2019 م وجاءت الرحلات المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة : القاهرة – سيئون – سقطرى . ،

القاهرة- سيئون.

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل .(توقيت القاهرة)

الوصول : 06:30 صباحا. سيئون- سقطرى.

الإقلاع : 07:30 صباحا .

الوصول : 08:45 صباحا. رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة : سقطرى- سيئون – القاهرة .

سقطرى- سيئون.

الإقلاع : 09:45 صباحا.،

الوصول : 11:00 ظهرا. Advertisements سيئون – القاهرة.

الإقلاع : 12:00 ظهرا .،

الوصول : 14:45 ظهرا. رقم الرحلة : 603.

خط الرحلة :

القاهرة- عدن.

الإقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. ، (توقيت القاهرة)

الوصول : 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 532.

خط الرحلة :

عدن- الرياض.

الإقلاع : 08:00 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا. رقم الرحلة 533.

خط الرحلة :

الرياض – عدن.

الإقلاع : 12:30 ظهرا. ،(توقيت الرياض)

الوصول : 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 602.

خط الرحلة :

عدن- القاهرة .

الإقلاع : 16:30 مساء.

الوصول : 19:00 مساء

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