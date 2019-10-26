أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 خاص نشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 26 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

سياسي سعودي يشن أعنف هجوم على الشرعية اليمنية السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429600/ عاجل.. نشطاء جنوبيون يلقنون الإصلاح درسًا قاسيًا السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429604/ "الخليج 365" يرصد خروقات الحوثيين في التحيتا وحيس والدريهمي خلال الساعات الماضية السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429605/ بالوثيقة.. توجيه لمحافظ تعز بمحاسبة عناصر محسوبة على الإصلاح السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429607/ غرفة ارصاد حضرموت تنشر آخر تحديث للعاصفة "كيار" السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429608/ سياسي سعودي يكشف أخطر مخطط لقناة الجزيرة في اليمن السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429609/ الحوثية تكثف القصف في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429610/ بالصور.. إنتشار أمني كثيف في تعز لتأمين المسيرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429620/ مناقشة سبل التعاون المشترك بين مؤسستي حضرموت للاختراع ومواهب بالمكلا السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429629/ Advertisements دورة تدريبية حول "الطاقة الشمسية" بأكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع بالمكلا السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429630/ برامج الهلال الإماراتي تمتد بكافة أرجاء الساحل الغربي خلال شهر "تقرير" السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429632/ الحديدة.. مساعدات غذائية إماراتية لأسر الصيادين في "موشج" بالخوخة السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429635/ نجيب غلاب: الإنتقالي الجنوبي رفيق سلاح وأصبح منا السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429637/ إصابة 22 رجلاً بسرطان الثدي بتعز.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429642/ الإمارات تحتل المرتبة الثالثة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن 2019 السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429644/ شرطة السير تطلق حملة لضبط الدراجات النارية المخالفة بالمكلا السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429648/ قيادي بالانتقالي يكشف سبب استياء الإخوان من الاتفاق السعودي السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429650/ مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في عدد من المحافظات السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429651/ الوكيل مفتاح يدشن المخيم الطبي الجراحي المجاني للمسالك البولية في مأرب السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429653/ الإمارات تسير الباخرة النفطية الرابعة لدعم كهرباء حضرموت السبت 26 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/429658/

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