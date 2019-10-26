الإمارات تسير الباخرة النفطية الرابعة لدعم كهرباء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

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شهد ميناء المكلا اليوم السبت وصول الباخرة النفطية ( AGDASH )، حاملة على متنها (13 آلاف طن متري) من المشتقات النفطية المنوعة، مقدمة من دولة ‎الإمارات العربية المتحدة كدفعة رابعة دعما لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت.

وتأتي الدفعة الرابعة للمشتقات النفطية المقدمة من دولة الإمارات، للتخفيف عن كاهل المواطنين ، خاصة ما يمس حياتهم اليومية مثل الكهرباء التي تعاني تدهورا وانقطاع مستمر بسبب نقص الوقود.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي السيد حميد الشامسي ، أن هذه الباخرة هي الرابعة على التوالي تحمل على متنها 13000 طن متري من المشتقات النفطية، لدعم كهرباء حضرموت، ولضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين.

وأوضح أن هذه المكرمة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.