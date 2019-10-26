الوكيل مفتاح يدشن المخيم الطبي الجراحي المجاني للمسالك البولية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح ، اليوم ، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، في مستشفى كرى العام بمديرية الوادي ،المخيم الطبي الجراحي المجاني للمسالك البولية، والذي يقيمه المستشفى بالتعاون مع مؤسسة صلة على مدى اسبوع.

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وخلال التدشين استمع الوكيل مفتاح من مدير المستشفى الدكتور لؤي سليمان الى شرح عن اهداف المخيم وبرنامجه الذي يستهدف اجراء 70 عملية جراحية مجانية في مجال المسالك البولية المعقدة للتخفيف من معاناة المرضى والحالات التي كانت تحتاج الى سفر للخارج لاجراء تلك العمليات.

و اشاد الدكتور مفتاح بهذا المخيم الطبي الذي سيسهم في رفع معاناة الكثير من المرضى في مجال المسالك البولية. مؤكدا الحاجة الى اقامة مثل هذه المخيمات الطبية المجانية في المحافظة في مختلف التخصصات الطبية بهدف التخفيف من الاعباء التي يواجهها القطاع الصحي بالمحافظة والتخفيف من معاناة الناس في توفير العمليات الجراحية في التخصصات النوعية التي تفتقد اليها المحافظة.

وثمن دور مؤسسة صلة في اقامة عدد من المخيمات الطبية المجانية في المحافظة الرامية الى تخفيف معاناة المواطنين والمرضى في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون خاصة النازحين.