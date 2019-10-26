مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 - شبوة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.



وجرى خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2029م ضخ 273,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين ، استفاد منها أكثر من 34,614 فردا.

Advertisements

كما واصل المركز بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 13 إلى 24 أكتوبر 2019م ضخ 245,000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 171,500 لتر مياه صالحة للشرب، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.