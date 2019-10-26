قيادي بالانتقالي يكشف سبب استياء الإخوان من الاتفاق السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

اعتبر سالم ثابت العولقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، "أن اتفاق الرياض أول مسار سياسي للجنوب وبطرف جنوبي خالص منذ وثيقة العهد والاتفاق عام 1994".



وقال العولقي، في منشور له على فيسبوك: "مما لا يقل أهمية عن ذلك جبهتنا الداخلية نحافظ على وحدتها ونعزز تماسكها فهي الضمان لهذه المرحلة وكل المراحل”.

وقال العولقي، إن "اتفاق الرياض ثمرة مبادرة قدمها التحالف العربي للطرفين. ولم ينص على وحدة يمنية أو أقاليم أو استقلال فهذه ليست مهمة الاتفاق".

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وأبان أن "مهمة الاتفاق آنية لمعالجة مسائل إدارية وسياسية وأمنية وعسكرية، وهذا طالبنا به منذ 30 يناير 2018م".

وأشار إلى أنه "بعد قرابة العامين من محاولات الإنكار للانتقالي وتخوينه ورفض الحوار معه تحققت المطالب وتم الاعتراف السياسي به باتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية".

وأضاف العولقي: "ما تحقق مهم للجنوب وقضيته، والأهم البناء الواعي على النتائج لتحقيق مكتسبات سياسية وتنموية أكبر والخطوات السياسية الصحيحة تؤدي لنتائج صحيحة".

وتابع: "الأطراف التي آلمها وأوجعها الاتفاق تقول: (الانتقالي باع الجنوب وقضيته.. أو مكسب الانتقالي من الاتفاق حقيبتين وزاريتين فقط)".

واستدرك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالقول: "لو كان ذلك صحيحاً فحريٌّ بكم أن تحتفلوا وتكونوا سعداء بذلك.. لكن استمرار استهداف الانتقالي بالإشاعات مؤشر عن حقيقة ما أنجزه الاتفاق.. لهذا تصرخون".