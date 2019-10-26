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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة السير تطلق حملة لضبط الدراجات النارية المخالفة بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
أطلقت شرطة السير بساحل حضرموت أمس الجمعة حملة مرورية وأمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير وآداب المرور في مدينة المكلا.
وقال مدير شرطة السير العقيد معمر المشجري في حديثه للإعلام الأمني "ان الحملة تهدف إلى إجبار سائقي الدراجات النارية على الالتزام بقواعد وآداب المرور، وللحد من الحوادث المرورية التي تتسبب بها هذه الدراجات وينتج عنها وفيات واصابات خطيرة قد تصل إلى عاهات مستديمة".
وأكد العقيد "المشجري" أن الحملة ضبطت خلال اليوم الأول لانطلاقها نحو 70 دراجة نارية مخالفة وتركزت في شارع الستين والديس والهايبر بالمكلا وستستمر حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة، بمشاركة شرطة الدوريات والقوات الخاصة وأمن المكلا".
وأشار "المشجري" ان السرعة الزايدة في الأماكن العامة وركوب أكثر من شخصين في الدراجة النارية وصوت القزوز المزعج يعد مخالفة تعرض صاحبها للضبط من قبل الأجهزة الأمنية، داعياً الأهالي وسائقي تلك الدراجات إلى الالتزام بلوائح شرطة السير والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية".
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