الإمارات تحتل المرتبة الثالثة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 - عدن

بلغت تمويلات دولة الإمارات العربية المتحدة دخل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 447 مليوناً و167 ألف دولار، خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات "اوتشا" موقع خدمات تتبع التمويل للخطة الإنسانية في اليمن 2019.



وسجلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة في جحم التمويل المقدمة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذه السنة، بعد المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، من أصل 81 دولة، قدمت دعماً مالياً لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2019.

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وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة الإنسانية اليمنية لعام 2019، التي تسعى للحصول على 4.2 مليار دولار لمساعدة 19 مليون شخص، بما في ذلك 12 مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية طارئة كل شهر، وهو أكبر نداء إنساني موحد لليمن تم إطلاقه على الإطلاق.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة تعمل 267 منظمة تحت إطار أنشطة وبرامج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن منها 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و38 منظمة غير حكومية دولية(INGO) و206 منظمات غير حكومية وطنية (NNGO) و13 جهة حكومية يمنية.

إلى جانب تمويلات دولة الإمارات العربية المتحدة المقدمة إلى داخل الخطة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2019، تقدم دولة الإمارات تمويلات أخرى إضافية خارج خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي الذي ينشط في عديد من المحافظات اليمنية.

وينشط الهلال الإماراتي في مجمل القطاعات الإنسانية الرئيسية أهمها: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وقطاع سوء التغذية، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع التغذية، وقطاع الحماية وحقوق الإنسان، وقطاع المأوى والمواد غير الغذائية، وإدارة وتنسيق المخيمات، والقطاع المتعدد "اللاجئين والمهاجرين"، إضافة إلى إقامة الأعراس الجماعية لتزويج الشباب، وتقديم منح نفطية لمحطات الكهرباء في المحافظات المحررة.