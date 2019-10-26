نجيب غلاب: الإنتقالي الجنوبي رفيق سلاح وأصبح منا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، السبت، "إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفيق سلاح وأصبح منا".



وكتب غلاب في مواقع التواصل الاجتماعي - رصدها "الخليج 365" - "‏اللي يقولون ان من تمرد من الانتقالي مكانه السجون وأن اتفاق الرياض يجاملهم لو تعامل صالح معكم في ٢٠١١م بنفس المنطق أنكم في المعتقلات"، في إشارة للإخوان.

‏ وتابع"ونقول لهم ‏لو تم التعامل مع الحوثي كذلك ما وصلنا الى هذا الوضع، ‏وتبحثون معه عن حل سياسي وهناك منكم من يريده حليف

‏اما الانتقالي فرفيق سلاح واصبح منا".

وبين غلاب أن "‏اتفاق الرياض يقود الى

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‏تكتيل القوة الامنية والعسكرية لاسقاط سلطة السطو الحوثية، ويلملم الصفوف، ويعزز دور الدولة، ‏ويخفف من حدة التناقضات

‏ويسهم في تطبيع الأوضاع، والتركيز على التنمية، ‏ومعيشة الناس، ويبني مسارًا للمراقبة والمحاسبة وتصحيح الأخطاء، ‏من يرفضه يشتيها حرب بين الأخوة ورفقاء السلاح".

ومضى "‏اللي يقول لك وحدوا الصفوف وضد ⁧‫اتفاق الرياض⁩ لا تصدقوه هذا إما حزبي مخرب وحزبه ربه ودجال باحث عن ربح وتصفية الباقي، او انتهازي لص فاسد، أو شغال لصالح أجندات خارجية، أما الطابور الخامس أيا كان شكله أو نوعه فحتما سيشكك بالاتفاق

‏وأحسنهم يسعى الى تخريبه عبر تقنية التحريش والإهانة".

‏⁧‫ وشدد على أن "اتفاق الرياض⁩ نقلة نوعية في مسار التحرير الوطني وبداية لجمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاحات لتمكين الدولة من القيام بمهامها".

‏ ولفت إلى أن "اتفاق سيفتح الابواب للتواصل والاتصال بين القوى المناهضة لسطو الحوثية ومخططات ايران التخريبية الارهابية".

واختتم "‏اتفاق يفتح آفاق جديدة لترتيب أوراق المعركة وتصحيح مسارها".