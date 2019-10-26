شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. إنتشار أمني كثيف في تعز لتأمين المسيرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتشرت صباح اليوم أطقم أمنية من مختلف الوحدات الأمنية "الأمن العام ،شرطة الدوريات وأمن الطرق،الأمن الخاص،والشرطة العسكرية وشرطة السير ومصلحة الدفاع المدني" وذلك لتأمين المسيرات التي خرجت صباح اليوم وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وتنظيم حركة السير.

ويأتي هذا بتوجيهات من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصورعبدالرب الأكحلي. Advertisements وتفقد العميد الأكحلي صباح اليوم االأطقم الأمنية المشاركة في الإنتشار الأمني وحث خلال زيارته أفراد الأمني برفع الجاهزية والتحلي باليقظة التامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة. كما أكد مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي بأن الأمن يكفل حق التعبير والخروج السلمي للمطالبة بأي حقوق مشروعة وسيواجه بكل قوة وحزم أي أعمال تخل بالأمن والإستقرار وتقلق السكينة العامة. رافقه في زيارته التعقيبية للأطقم الأمنية المنتشره مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي.

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