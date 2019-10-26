وزير الأوقاف يشهد تكريم 288 حافظا وحافظة لكتاب الله في وادي حضرموت

شهد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، اليوم السبت، تكريم 288 حافظا وحافظة لكتاب الله و ثمان مجازات بالقراءات العشر و14 مجازا برواية حفص عن عاصم، في الحفل الذي أقامته الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع وادي حضرموت.
وفي الحفل أعرب عطية عن سعادته بالمشاركة في تكريم حفظة القرآن الكريم..معلنا تبرع الوزارة بمبلغ مليون ريال لدعم أنشطة وفعاليات الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم . منوها إلى دور المهاجرين والدعاة من أبناء حضرموت في نشر الإسلام إلى أدغال مختلفة بالعالم .
وأكد وزير الأوقاف، أن حضرموت ستظل الجامع والجامعة لكل المدارس العلمية والمذاهب الشرعية على الجميع الاستفادة منها كنموذج في التعايش والألفة والمحبة .
بدوره قال رئيس الجمعية الدكتور عبد الوهاب المصباحي: إن هذه الأعداد من الخريجين تعتبر ثمرة للشراكات التي أبرمتها الجمعية مع عدد من الجمعيات المهتمة، مشيرين إلى أن هذا التكريم يعتبر رمزية للتنافس على القرآن الكريم حفظا، كما أن المشاركة في هذا الاحتفال تعد أسوة برسول الله تجاه قراء القرآن الكريم لكون أن قراءة القرآن هي منحة ربانية للقراء .
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