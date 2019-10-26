شكرا لقرائتكم خبر عن ضربها بـ”البوكس” أمام رجال الأمن .. تفاصيل جديدة عن إعتداء تركي آل الشيخ على الفنانة الشهيرة "آمال ماهر" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع إخبارية مصرية، تفاصيل جديدة، عن حادثة اعتداءتركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية والمستشار المقرب من ولي العهد السعودي، على الفنانة آمال ماهر في أمام منزلها الكائن بالمعادي في مصر.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، إنّ آمال ماهر قالت في البلاغ المقدم منها ضد “آل الشيخ”، إنها تلقت مكالمة منه مساء الأحد يعاتبها فيها على تصريحاتها -التي اعتبرها مُسيئة له-، فطلبت منه زيارتها في منزلها لتصفية الأجواء وحل المشاكل بينهم.

وأضافت أن “آل الشيخ” حضر، إلا أن الحديث بينه وبين آمال ماهر تطور وحدثت مشادة كلامية، قام على إثرها رئيس الهيئة الرياضية السعودية بالتعدي على الفنانة بالضرب بـ”البوكس” أمام رجال الأمن التابعين له، ما أسفر عن إصابتها في عينها اليُسرى.

وتابعت المصادر: توجهت أمال ماهر إلى المستشفى وقامت بعمل تقرير طبي بإصابتها، مشيرًا إلى أنها قامت بتحرير محضر في الساعة السابعة من صباح الاثنين.

حادث يؤكد أنباء زواج تركي آل الشيخ “السري” من آمال ماهر

ويؤكد هذا الحادث بما لا يدع مجالا لشك ما تم تداوله من أنباء في أكتوبر الماضي، عن زواج “آل الشيخ” السري من الفنانة المصرية الشهيرة.

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وكان الإعلامي المصري محمد الغيطي قد كشف في نهاية أكتوبر الماضي، أن المستشار بالديوان الملكي السعودي “تركي آل الشيخ” تزوج سرا بالمطربة المصرية “آمال ماهر”.

وقال “الغيطي” خلال تقديمه برنامج “صح النوم” المذاع على فضائية “LTC” حينها، إن ابتعاد آمال ماهر عن الغناء خلال الفترة الأخيرة، كان بسبب زواجها من تركي آل الشيخ.

وأوضح أنه يضع طائرة خاصة تحت تصرفها، كاشفا أن بعض المراقبين، شاهدوا آمال ماهر وهي تغادر طائرة تركي آل الشيخ الخاصة.

وذكر “الغيطي” أن أحد الملحنين المقريبين من “آل الشيخ”، ذكر له أن الأخير قال لـ”آمال”، أنه سيجعل أشهر مطربي العالم العربي يغني لبرج الحوت، كون أن “آمال” من مواليد هذا البرج.

وأضاف: “هذا ما دفع عمرو دياب للغناء لبرج الحوت، في ألبومه الجديد، الذي كتب آل الشيخ معظم أغانيه، قبل أن ينتجه بحوالي مليون دولار و4 سيارات لدياب”.

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