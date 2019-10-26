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دورة تدريبية حول "الطاقة الشمسية" بأكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

دورة تدريبية حول

متابعات_الخليج 365

بدأت بأكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع بمدينة المكلا  الدورة التدريبية حول الطاقة الشمسية التي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية  بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS  ضمن مشروع دعم التوسع المالي وغير المالي في مناطق التدخل المتكامل بمشاركة 36 متدرب.

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وتستمر على مدى 10 أيام  يتلقى خلالها المتدربين عدد من المهارات والمعلومات حول مكونات المنظومة الشمسية وأساسيات الكهرباء وكيفية تصميم المنظومة الشمسية وطرق ربط الألواح الشمسية وتشغيل المنظومة بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تركيب وربط المنظومة الشمسية واكتشاف الأعطال وصيانتها واجراءات الأمن والسلامة في بيئة العمل وتركيب وتشغيل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تركيب وربط المنظومة الشمسية بصورة عملية وغيرها من المعلومات المتعلقة بمكونات المنظومة الشمسية وأنواعها وطرق ربها المختلفة .

 

حضر افتتاح الدورة كل من  المهندس فهد عبدالله باعشن  المدير العام لأكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع والمهندس علي باسنبل مشرف البرنامج وعوض سالم التميمي منسق البرنامج .

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