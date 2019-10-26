- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة سبل التعاون المشترك بين مؤسستي حضرموت للاختراع ومواهب بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
التقى المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بمقر المؤسسة عبدالله جمعان ديان المدير التنفيذي لمؤسسة مواهب بالمكلا.
وجرى في اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين فيما يتعلق تبادل العلاقات ا وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية بين الجانبين في إطار الشراكة بينهما واكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب والطلاب في مجال الابتكار والاختراع وكذلك التفكير في تنظيم برامج تدريبية مشتركة تخدم الشباب وتنمي قدراتهم ومهاراتهم وتسهم في مساعدتهم للحصول على فرص عمل من خلال تمكينهم بالمهارات التي يطلبها سوق العمل.
وبدوره أبدى رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس فهد عبدالله باعشن استعدادهم للتعاون والشراكة مع مؤسسة مواهب في شتى المجالات لما من شأنه خدمة المجتمع في حضرموت .
حضر اللقاء سامح سالم دعكيك سكرتير مؤسسة مواهب بالمكلا .
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة سبل التعاون المشترك بين مؤسستي حضرموت للاختراع ومواهب بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.