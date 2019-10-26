مناقشة سبل التعاون المشترك بين مؤسستي حضرموت للاختراع ومواهب بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

التقى المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بمقر المؤسسة عبدالله جمعان ديان المدير التنفيذي لمؤسسة مواهب بالمكلا.



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وجرى في اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين فيما يتعلق تبادل العلاقات ا وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية بين الجانبين في إطار الشراكة بينهما واكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب والطلاب في مجال الابتكار والاختراع وكذلك التفكير في تنظيم برامج تدريبية مشتركة تخدم الشباب وتنمي قدراتهم ومهاراتهم وتسهم في مساعدتهم للحصول على فرص عمل من خلال تمكينهم بالمهارات التي يطلبها سوق العمل.

وبدوره أبدى رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس فهد عبدالله باعشن استعدادهم للتعاون والشراكة مع مؤسسة مواهب في شتى المجالات لما من شأنه خدمة المجتمع في حضرموت .

حضر اللقاء سامح سالم دعكيك سكرتير مؤسسة مواهب بالمكلا .