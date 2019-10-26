شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تكثف القصف في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عملياتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في استهداف مناطق متفرقة لمواقع القوات المشتركة من محافظة الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بإستهداف مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم. وأضافت المصادر عن قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع تابعة للقوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تكثف القصف في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.