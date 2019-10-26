شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي سعودي يكشف أخطر مخطط لقناة الجزيرة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 كشف المحلل السياسي السعودي فهد الديباجي، اليوم، أخطر مُخطط لقناة الجزيرة القطرية في اليمن.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “قناة الجريرة عبر أتباعها تحرض على الاتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي والحلول السلمية،وتطالب اليمنين بالاصطفاف والخروج على الاتفاق”. وأضاف: “هل عرف أهل اليمن ماذا تريد بهم هذه القناة الشيطانية ؟وكيف أنها تريد بقاء اليمن في حالة اقتتال دائمه ؟للمحافظة على بقاء الحوثيين أكثر وقت ممكن”.

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