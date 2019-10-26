غرفة ارصاد حضرموت تنشر آخر تحديث للعاصفة "كيار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن

أصدرت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بحضرموت بيانا حول متابعات الحالة الجوية لبحر العرب.



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وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان:

أوضحت اخر البيانات المرصودة عبر تحاليل الرصد السطحي إلى تحول العاصفة المدارية في شرق بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الاولى تتمركز على خط عرض (16.5) درجة شمالاً وخط طول (71.2 ) درجة شرقاً بسرعة حركية مركزية شمال - غرب - شمال بلغت 4 عقد وتتحرك باتجاه الشمال الغربي الى الشمال من بحر العرب مع أحتمالية تعمقه الى درجة اعصار مداري من الدرجة الثانية خلال 36 ساعة القادمة .

وتعمل غرفة الارصاد و الإنذار المبكر بحضرموت على تحليل ورصد مسار واتجاه الإعصار المداري - كيار - وسيتم إصدار إشعار رقم (3) حول أخر المستجدات وننوه أن الحالة المدارية لاتزال بعيدة عن أجواء بلادنا خلال 72 ساعة القادمة.