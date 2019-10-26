بالوثيقة.. توجيه لمحافظ تعز بمحاسبة عناصر محسوبة على  الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

على خطى الحوثي، يقوم عناصر الإصلاح بتعز باقتحام المنازل وطرد ساكنيها منها.



حيث وجه محافظ تعز، نبيل عبده شمسان، قائد محور تعز ومدير عام شرطة المحافظة، بالتحقيق مع عناصر محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح اقتحمت منزلا وطردوت سكانيه.

وتداولت وسائل الإعلام، وثيقة توضح توجيه المحافظ الذي تضمن تلقي المحافظ شكوى من مهدي أمين سامي بتعرض منزله الكائن في منطقة الجملية للاقتحام من قبل أفراد طقم تابع القطاع السادس باللواء 22 ميكا.

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وبحسب الوثيقة، فإن العناصر قاموا بكسر القفل للباب الداخلي وطرد من كانوا فيه.

وتضمن توجيه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإخلاء منزل المذكور والقبض على المعتدين وإحالتهم للتحقيق لينالوا جزائهم.

وحمل المحافظ شمسان قائد محور تعز ومدير عام شرطة المحافظة المسؤولية.