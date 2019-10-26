"الخليج 365" يرصد خروقات الحوثيين في التحيتا وحيس والدريهمي خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

تكثف مليشيا الحوثي من استهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، غرب اليمن.



ورصد "الخليج 365"، خروقات الحوثيين خلال الساعات الماضية في حيس والتحيتا والدريهمي.

حيس

حيث صعدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقامت بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس بالأسلحة المتوسطة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس بشكل كثيف وتزايدت الإنتهاكات والخروقات اليومية التي قامت بها مليشيا الحوثية في مديريتي التحيتا والدريهمي،والتي تسعى من خلالها لنسف الجهود الأممية المتضمنة لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.

التحيتا

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وشنت مليشيات الحوثي قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المديرية بقذائف الهاون وقذائف ال B10 والمدفعية بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الاولى.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة والرشاشة بالإضافة إلى استخدامها لعيار 23 المضاد للطيران في استهداف مواقع القوات المشتركة.

وأشارت المصادر أن عمليات القصف والإستهداف من قبل مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة استمر منذ الصباح وحتى ساعات الظهيرة.

الدريهمي

وإستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع تواجد القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في الدريهمي إن مليشيات الحوثي قامت بالرمي على مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف في إطار مسلسل خروقاتها اليومية وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وتصعِّد عمليات الإستهداف على أكثر الجبهات في الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.