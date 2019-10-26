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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. نشطاء جنوبيون يلقنون الإصلاح درسًا قاسيًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
أطلق نشطاء جنوبيون هاشتاج (شعب الجنوب سيحاسبكم)، مؤكدين أن الشعب الجنوبي له كلمة الفصل في مواجهة أعداء السعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال الكاتب الجنوبي وضاح بن عطية في تغريدة عبر “تويتر” : “إعلان.. تم إطلاق الهشتاج التالي شعب الجنوب سيحاسبكم علينا إظهار أن شعب الجنوب وكل قبائله يرفض أي نشاط حزب الإصلاح والتنظيمات المتطرفة ولن يقبل الفاسدين والمسؤولين المحرضين على الحوار ودعاة الفوضى”.
وأضاف: “الشعب الجنوبي له كلمة الفصل في مواجهة أعداء السعودية والإمارات والإنتقالي”.
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