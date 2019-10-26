عاجل.. نشطاء جنوبيون يلقنون الإصلاح درسًا قاسيًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

أطلق نشطاء جنوبيون هاشتاج (شعب الجنوب سيحاسبكم)، مؤكدين أن الشعب الجنوبي له كلمة الفصل في مواجهة أعداء السعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وقال الكاتب الجنوبي وضاح بن عطية في تغريدة عبر “تويتر” : “إعلان.. تم إطلاق الهشتاج التالي شعب الجنوب سيحاسبكم علينا إظهار أن شعب الجنوب وكل قبائله يرفض أي نشاط حزب الإصلاح والتنظيمات المتطرفة ولن يقبل الفاسدين والمسؤولين المحرضين على الحوار ودعاة الفوضى”.

وأضاف: “الشعب الجنوبي له كلمة الفصل في مواجهة أعداء السعودية والإمارات والإنتقالي”.