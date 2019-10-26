الهلال الإماراتي يقدم المساكن الطارئة للأسر التي بلا مأوى على امتداد الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساكن الطارئة للأسر التي لايوجد لديها مأوى على طول إمتداد الساحل الغربي.



حيث قدمت الهيئة خلال الإيام القليلة الماضية خيام وسلال غذائية لمئات الأسر في مديريات المخا والوازعية وموزع بمحافظة تعز والخوخة وحيس والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة.

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ويأتي ذلك ضمن برنامج ( الإيواء الطارئ) والذي يستهدف الأسر النازحة في مناطق نائية وكذلك الأسر الأشد فقرا ، فضلا عن ما تقدمه الهيئة ضمن برنامج الإستجابة الطارئة للأسر المنكوبة جراء قصف المليشيات الحوثية أو الكوارث الطبيعية.

ويعتمد البرنامج على مسح دقيق من قبل فرق متخصصة ومدربة تعمل بدأب وحرص على الوصول إلى كل أسرة نازحة أو غير نازحة تعيش بلا مأوى.

وثمن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة عادل مكرشب الإهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، للأسر النازحة والمنكوبة والفقيرة فضلا عن دعمها المدروس لكافة القطاعات الحيوية في المديريات والمناطق المحررة بالمحافظة.

من جانبهم عبرت الأسر المستفيدة عن بالغ الشكر والإمتنان لدولة الإمارات العربية مؤكدين أن وصول مساعداتها إليهم دليل حرصها على الوصول إلى كل نازح وفقير في الساحل الغربي. .