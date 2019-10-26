"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 26/10/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 27/10/2019م.



وبحسب مركز خدمة الأرصاد الجوية فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياُ بسحب ركامية متفرقة على الأجزاء الغربية المحاذية لسهل تهامة في فترة ما بعد الظهر،بينما تكون باردة مع تكون الشابورة المائية اثناء الليل والصباح الباكر.

أما المناطق الساحلية وخصوصا في السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا ،والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 06 الى 16 عقدة.

Advertisements

وفي السواحل الغربية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا ، والرياح جنوبية شرقية الى غربية تتراوح سرعتها من10 إلى 22 عقدة مثيرة للاتربة والرمال على الاجزاء الجنوبية منها.

وفي ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 15 عقدة.

والمناطق الصحراوية، أجواء صحوة بوجة عام تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية, خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 15 عقدة .

ونبه المركز الوطني للأرصاد الموطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة اثناء المساء و الصباح الباكر، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الشابورة.