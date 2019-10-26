سياسي سعودي يشن أعنف هجوم على الشرعية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

هاجم المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، عددًا من قيادات الحكومة الشرعية في اليمن، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية أحمد الميسري، عن اتفاق الرياض.



وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “الخليج 365”: “أثبتت الأيام ما قلناه بأن الشرعية اليمنية بها عناصر لاتعي واقع وأزمة اليمن ، همها فقط مصالحها الشخصية على حساب الشعب اليمني ، وأن كل الحكومات السابقة مخترقة من خلالهم لأنهم ببساطة عناصر معطلة للشرعية وقراراتها وتوجهاتها وانتصاراتها”.

Advertisements

وكان مسؤول يمني رفيع المستوى أفاد بأنه من الممكن أن يتم التوقيع رسميا على وثيقة حوار الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال اليومين المقبلين، بحضور رسمي لقيادات رفيعة المستوى. وأشاد المسؤول بالدور الهام للسعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، وتوحيد الصفوف.

في التفاصيل، أشار سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات مع الانتقالي الجنوبي في حوار خاص له مع "الشرق الأوسط"، إلى أن السعودية رعت حواراً سياسياً بين الحكومة الشرعية الدستورية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واستطاعت بحكمتها أن توصل هذا الحوار إلى بر الأمان.

ولم يعلن الخنبشي عن مزيد من التفاصيل حول بنود اتفاق الرياض، وقال: "تم التوقيع من حيث المبدأ وستوقع الوثيقة الأساسية غداً أو بعد غد في حفل رسمي بحضور قيادات كبيرة".