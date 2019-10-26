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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروقات حوثية في منطقتي الجاح والجبلية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
ويأتي هذا في إطار إنتهاكاتها الواسعة التي تقوم بها في محافظة الحديدة وشنت مليشيات الحوثي عمليات استهداف واسعة على التحصينات التي تتمركز بها القوات المشتركة في منطقة الجبلية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وقال مصدر عسكري إن العناصر الحوثية أطلقت وأبلا من النيران بشكل متقطع من أسلحتها المتوسطة والرشاشة،مستهدفة مواقع القوات المشتركة.
وفي منطقة الجاح، تعرضت مواقع القوات المشتركة لإستهداف حوثي مكثف بمختلف الأسلحة المتوسطة والرشاشة وتسجل المليشيات يوماً بعد الأخر معدلات في الإنتهاكات والخروقات المتتالية مواصلة بذلك نقض كل الاتفاقيات التي وقعت عليها لوقف اطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة.
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