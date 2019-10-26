بالصور.. وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التنسيق بين الوزارة وكلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

حضرموت - الخليج 365

أكد وزير التعليم العالي، الدكتور حسين باسلامة على أهمية التنسيق بين الوزارة وكلية الشرطة بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد.



وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية والحكومة قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة ومعه نائب وزير الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد اليوم بزيارة الى كلية الشرطة بمدينة المكلا بحضرموت.

واطلع مدير الكلية عميد ركن سالم عبدالله الخنبشي الوزير باسلامة ومرافقيه استمع من مدير الكلية عميد ركن سالم عبدالله الخنبشي الى شرح مفصل عن ما تشمله الكلية من مباني والقاعات الدراسية وسكن الطلاب والإدارة.

مشيرا الى انه سيتم غدا بدء أول يوم دراسي من الترم الثاني بعد انتهاء الترم ومنح الطلاب الدراسين بالكلية والبالغ عددهم 141 طالبا إجازة.

مشيدا بدور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على جهوده ومتابعته الحثيه ودعمه اللامحدود للكلية حتى رأت النور وهي اليوم تعد منجز تاريخي في المجال الأمني والتي ستمكن كثير من أبنائنا للالتحاق بالكلية والدراسة فيها لرفد الأجهزة الأمنية والشرطوية بالمحافظة بالكوادر المؤهلة علميا وبما يعزز في ترسيخ الامن والاستقرار.

ونقل باسلامة تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري.

مبديا اعجابه بما شاهدته من تطور ملموس في الكلية.

مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والكلية فيما يخص تأهيل الخريجين في الدراسات العليا(ماجستبر-دكتوراه ) وأيضا في جانب التدريب والتأهيل.

Advertisements

منوها بأهمية تطوير العمل الاكاديمي لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وخاصة في المجال الشرطوي وإدخال تقنيات خاصة في هذا المجال.

حاثا القائمين على الكلية العمل بالمعايير والاسس والمفاضلة بين الطلاب بهدف تحسين المستوى العلمي من خلال السلوك والمواظبة على الانضباط والتقيد بأنظمة ولوائح كلية الشرطة بعيدا عن المحسوبية.

حضر الزيارة نائب مدير الكلية عقيد دكتور صالح التميمي.