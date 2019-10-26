إب: مليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية على رعاة الأغنام في "العدين"

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة إب وسط اليمن، اتاوات مالية جديدة على رعاة الأغنام، بالتزامن مع الاستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي الكريم.



وقالت مصادر محلية، لمراسل"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت وبشكل إلزامي على ملاك ورعاة الأغنام في مديرية حزم العدين، شمال غرب إب، بـ "رأس غنم أو ماعز" عن كل منزل.



وتشتهر عدد من مناطق مديرية الحزم بالرعي وتربية الأغنام، باعتبارها أحد أهم المصادر الانتاجية في المديرية.



وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية وبمساعدة مشائخ المديرية، يواصلون ابتزاز المواطنين، من خلال فرض مزيد من الاتاوات المالية تحت مسميات مختلفة من بينها "المجهود الحربي وتجهيز القوافل للجبهات والاحتفال بالمناسبات التي تحييها المليشيات".



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية على مدى خمسة أعوام من سيطرتها على المحافظة، عمليات الابتزاز المالي وفرض الاتاوات المالية على المواطنين بقوة السلاح، لدعم خزائنها المالية وتكوين طبقة ثراء من قيادات المليشيا والأسرة الهاشمية الموالية لها.



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