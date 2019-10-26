بسرعة جنونية.. طقم حوثي يصدم سيارة مدنية ووفاة أحد ركابها في إب

توفي مدني وأصيب قيادي حوثي وعدد من مرافقيه ومدنيين، في حادثة صدام طقم حوثي بسيارة نقل ركاب في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن القيادي الحوثي "اياد الابيض" مشرف الحوثيين في "ميتم" كان يقود طقم على متنه عدد من المسلحين، اصطدم بسيارة نقل ركاب، أثناء قيادته بسرعة جنونية ماأدى إلى وفاة شاب من ركاب السيارة، وإصابة القيادي الحوثي ومرافقيه وعدد من المدنيين.



وأكدت المصادر أن الحادثة التي وقعت في خط ميتم في منطقة قريبة من سوق المشراق، أدت إلى مقتل الشاب "يونس القادري" الذي كان في السيارة أثناء تنقله للتجهيز لحفل زفافه الذي كان من المقرر يوم الأحد القادم.



وأشارت المصادر أن القيادي الحوثي" الأبيض" هو الآخر أصيب بإصابات متفاوتة في الحادث فيما أصيب مرافقوه ومدنيين بإصابات بالغة نقلوا على اثرها للمستشفى.



وتسببت أطقم المليشيا الحوثية التي تسير بسرعة جنونية في المدن والخطوط العامة، بوفاة وإصابة العشرات على مدى السنوات الخمس الماضية في حالات صدام ودهس مختلفة.

