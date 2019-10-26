الحوثية تستهدف نقطتي الارتباط الأولى والخامسة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية نقاط الارتباط للفريق المشترك التي تم تثبيتها بأطراف مدينة الحديدة، غرب اليمن، وتشرف على نشرها الأمم المتحدة برئيس بعثتها الجنرال الهندي ابهيجيت جوها.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن عناصر المليشيات المتمركزة في المدينة استهدفت نقاط الارتباط للفريق المشترك حيث استهدفت النقطة الأولى والنقطة الخامسة المتواجدة في الخامري وسيتي ماكس. Advertisements ويأتي هذا في تصعيد جديد للمليشيات الحوثية على اتفاق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة. وأضاف المصدر عن قيام المليشيات باستهداف مواقع الفريق المشترك المتواجد في نقاط الارتباط المشتركة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة. ونوّه المصدر إلى استمرار المليشيات الحوثية بخروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الاممية في محاولة منها للقضاء على كل الاتفاقات والمعاهدات السلام التي توقع عليها والتي ترعاه الأمم المتحدة.

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