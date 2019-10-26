إصابة مواطن وإعطاب حراثته الزراعية جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أصيب مواطن، اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في إحدى مديريات محافظة الحديدة، غرب اليمن.



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وفي التفاصيل، انفجر لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية بحراثة زراعية وأصيب سائقها أثناء قيامه بحراثة مزرعته في منطقة الحيمة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفاد المواطن عياش علي دلب بأن اللغم الذي زرعته مليشيات الحوثي انفجر بابنه محمد عياش وهو يقود حراثتة الزراعية في مزرعته في منطقة الحيمة مما أدى الى إصابته بجروح وإعطاب حراثتة الزراعية.

وتهدد الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي حياة المزارعين في جميع مناطق الساحل الغربي بعد أن زرعتها مليشيات الحوثي بشكل كثيف في جميع المزارع والطرقات المؤدية اليها دون مراعاة أو اكتراث من الأضرار التي يتعرض لها المواطنين في مزارعهم ومناطقهم والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين.