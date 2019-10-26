مقتل مواطن وإصابة آخر بحادثين منفصلين في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 إب - الخليج 365 قتل مواطن وأصيب آخر بحادثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تضرب مختلف مديريات إب. وقالت مصادر محلية إن مواطنا قتل بمديرية القفر شمال محافظة إب برصاص أحد المسلحين في المديرية. Advertisements وبحسب المصادر، إن المواطن القتيل يدعى "رسام حفظ الله الكوال" ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة. وفي مديرية المشنة أصيب مواطن يدعى "أحمد ثابت محمد الحدئي" برصاص مسلح بمدينة إب، وسط انفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة. وتأتي هذه الحوادث بعد أيام قليلة من مقتل امرأة تدعى نسيبة عبدالله عيضة وامرأة أخرى وإصابة "كوكب محمد عبدالوهاب" واصابة الطفل "فيصل الدغرير" برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية المخادر شمال محافظة إب.

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