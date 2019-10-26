حوثي يقود مركبة يتسبب بمقتل شاب في إب بحاث مروري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

إب - الخليج 365

قتل شاب ثلاثيني بمحافظة إب، وسط اليمن، بحادث مروري مروع تسبب به قيادي حوثي بارز.



وبحسب مصادر محلية وشهود عيان فإن القيادي الحوثي المدعو "إياد الأبيض تسبب بمقتل شاب بإحدى مديريات محافظة إب كان على موعد مع زفافه بعد ثلاثة أيام.

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وأكدت المصادر مقتل الشاب "يونس القادري" نتيجة الحادث المروري الذي تسبب به الأبيض أثناء قيادته لطقم عسكري بمنطقة خط ميتم بالقرب من سوق المشراق بمديرية ريف إب حيث كان الأبيض يقود الطقم وهو عاكس للخط العام وبسرعة جنونية.

يذكر أن القيادي الحوثي الأبيض سبق وأن قاد عدد من الاطقم وتسبب بحوادث عدة أصيب فيها عدد من أبناء المحافظة وتوفي آخرين.

وتتسبب الحوادث المرورية المروعة بتسجيل عدد من حالات الوفاة والإصابات المختلفة التي خلف بعضها إعاقات دائمة لعدد من المصابين والذين يعانون الإهمال نتيجة إصابتهم من اطقم وقيادات حوثية.