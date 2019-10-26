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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مظاهرة بتعز تطالب بصرف رواتب الموظفين ورحيل الفاسدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
تعز - الخليج 365
تظاهر الآلف من المواطنين، اليوم السبت، في محافظة تعز مطالبين بصرف رواتب الموظفين المتوقفة ، ورحيل الفاسدين والقادة العسكريين.
وطالب المتظاهرون بتسليم رواتب الموظفين المتوقفة من كل القطاعات والمكاتب التنفيذية وإدارية، منددين بفساد المسؤولين في السلطة المحلية.
وجدد المتظاهرون مطالبهم بضرورة استكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي بأسرع وقت، وتغيير كافة القيادات الادارية والعسكرية والامنية بالمحافظة والتحقيق مع كل من ثبت تورطه بالفساد.
وطالبت المسيرة بإنهاء اتفاقية المحاصصة في المكاتب التنفيذية واختيار شخصيات عملية على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة، بما يحفظ للمواطن حقوقه.
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