شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تسيطر على قريتين وتبة في الأشروح غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 تعز - الخليج 365 حققت القوات الحكومية، اليوم السبت، تقدما غرب مدينة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية هجوما عنيفا على مواقع المليشيا الانقلابية بجبهة الأشروح غربي المدينة. وتمكنت من السيطرة على قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الرعي. وتواصل قوات الجيش تقدمها باتجاه قرية القاعدة وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

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