بالصور.. وكيل تعز "جامل" يتفقد سير أعمال النظافة في المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

تفقد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل سير اعمال النظافة ورفع المخلفات في الشوارع والاحياء السكنية في المدينة والذي تنفذها مديريات القاهرة-صاله -والمظفر بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين في المحافظة.



وأشاد الوكيل جامل بالجهود الذي يبذلها مدراء عموم مديريات القاهره وصالة والمظفر في الاشراف والمتابعة في سير اعمال النظافة كلا في اطار مديريته مشيدا ايضا بصندوق النظافة في المحافظة وفروعها في مديريات المدينة، على دورهم الملموس في تكثيف حملات النظافة في المدينة والاستمرار في تنظيف ورفع المخلفات في المدينة بشكل متواصل.

وشدد جامل على ضرورة الاستمرار برفع القمامة والمخلفات من كل الشوارع والحارات دون استثناء اولا باول والتركيز على الاماكن المزدحمة بالسكان معبرا عن ارتياحه الكبير لما لمسه من جهود ملموسة في مستوى تحسين النظافة في المدينة خلال الايام الماضية.

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كما اشاد جامل بالجهود المبذولة من مدير عام مديرية صالة الاستاذ محمد الكدهي ومدير مشروع النظافة في المحافظة عبدالله عبده عثمان وذلك برفع القمامة والمخلفات والاحجار والمتارس في المناطق القريبة من خطوط النار وخاصة طريق حوض الاشراف باتجاه عقبة منيف المؤدي الى جولة القصر وشارع مستشفى الثورة والاحياء المجاورة من اجل تطبيع الحياة فيها .

وحث وكيل المحافظة مدراء عموم مديريات المدينة ومدراء فروع صندوق النظافة فيها الى بذل مزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد مؤكدا حل الاشكالات والعوائق التي تواجه سير اعمال النظافة والعمل على كل مامن شانه رفع المخلفات وازالة الاوبئة للتخفيف من معانات المواطنين واظهار المدينة بشكل جمالي وإستعادة الوجه المشرق والجميل لمدينة تعز .

كما التقى الوكيل جامل خلال زيارته الميدانية بمدير فرع صندوق النظافة في مديرية القاهرة عزيز جامل وعدد من العمال والمشرفين وهم يؤدون واجبهم الوطني في رفع القمامة المكدسة في حي زيد الموشكي باشراف مدير عام مديرية القاهرة احمد علي جامل، واثنى على ما يقومون به من جهود مبذولة في يوم عطلة رسمية واستشعارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحثهم على مزيد من بذل الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

ودعا الوكيل جامل الجميع الى التعاون مع عمال النظافة كونها مسؤولية مجتمعية داعيا في الوقت نفسه عقال الحارات ومدراء المدارس والمساجد الى توعية المواطنين بوضع القمامة في اماكنها الصحيحة.