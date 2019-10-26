بماذا خرجت أمنية تعز من اجتماعها بخصوص الجرحى والمظاهرات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اجتماعا استثنائيا ، للوقوف أمام الأوضاع العسكرية والأمنية ومناقشة الإجراءات المتعلقة بملف جرحى المحافظة.



تشدد اللجنة الأمنية بالمحافظة على رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية لجميع الوحدات العسكرية في مختلف جبهات القتال.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بالمحافظة ، تثمن اللجنة عاليا مستوى الانضباط لدى الأجهزة الأمنية بجميع قياداتها والضباط والأفراد ، وتشيد بمستوى الكفاءة لدى ضباط وأفراد الحملة الأمنية ، وما يحققونه من نجاحات في مكافحة الجريمة ، وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

تقف اللجنة الأمنية بإكبار أمام البطولات التي سطرها جرحانا الأبطال في مختلف جبهات القتال مع المليشيات الإنقلابية.

وتؤكد اللجنة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بملف الجرحى..

تشدد اللجنة على أهمية ملف الجرحى ، وضرورة ايلاءه كل الجهد والاهتمام وإيجاد الحلول الجذرية لمعاناتهم المستمرة.

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وتنوه اللجنة إلى الاتفاق مع قيادة وزارة الدفاع لصرف مبلغ ( 250 ) مليون ريال بشكل عاجل واستثنائي ، إضافة إلى ما تم تخصيصه من قبل السلطة المحلية وقيادة المحور والمقدر بـ ( 300 ) مليون ريال.

كما أقرت اللجنة خصم مبلغ ( 1000) ريال من مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين لشهر اكتوبر 2019 لصالح الجرحى.

تنوه اللجنة أيضا إلى رفعها مذكرة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي لتوجيه الجهات المعنية في وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة صرف مخصصات جرحى محافظة تعز التي تم التوجيه بها سابقا والمقدرة ( بمليار ) ريال .

تؤكد اللجنة الأمنية على احترام حق التعبير عن الرأي بما في ذلك حق التظاهر السلمي.

وتشدد في الوقت نفسه أنها لن تتهاون أو تتردد في الضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، أو قطع الطرقات ، أو حمل السلاح وإقلاق السكينة العامة أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين.

وتشير اللجنة إلى ضرورة قيام السلطة المحلية باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة لمحاسبة الفاسدين ، وإحالة كل من يثبت تورطه بقضايا فساد إلى القضاء ونيابة الأموال العامة.

كما تهيب اللجنة الأمنية بالأخوة المواطنين إلى اليقظة والوعي وتفويت الفرصة على المتربصين وأي جهات تسعى إلى النيل من السلم المجتمعي وأمن واستقرار المحافظة.