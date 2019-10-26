شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لأمير الكويت مع حفيده تثير ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شهدت مواقع التواصل المختلفة بدولة الكويت، اليوم الأربعاء، ضجة واسعة النطاق عقب نشر صورة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع حفيده.

وظهر الأمير "الصباح" في صورة جديدة رفقة حفيده الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو يرتدي الزي العسكري، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وفور نشر الصورة على موقع التدوين المصغر "تويتر" شهدت تفاعلًا واسع النطاق من المغردين الذين أعربوا عن تمنياتهم لأمير الكويت بدوام الصحة والعافية.

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وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد عاد الأربعاء الماضي إلى الكويت عقب استكمال فحوصه الطبية بالولايات المتحدة عقب وعكة صحية ألمت به.

يشار إلى أن الشعب الكويتي قد احتفى بعودة أميره بطريقته الخاصة من خلال ذبح الذبائح، بينما احتفت الشركات الكبرى وحتى المحلات الخاصة بطرح عروض بمناسبة عودة الأمير.

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