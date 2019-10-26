مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات في كتاف صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 الخليج 365 إستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت في طريقها إلى مدينة كتاف بمحافظة صعدة المعتقل الرئيسي لزعيم الميليشيات .

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي قصفت عربات عسكرية بمحملة بأفراد تابعة للميليشيات في كتاف كما دمرت عربات محملة بمعدات عسكرية للميليشيات . وأضافت المصادر، أن الميليشيات كانت تحشد قواتها وعتادها لشن هجوماً واسعاً على القوات اليمنية والسعودية في صعدة ولكن مقاتلات الجو تمكنت من إحباط هذا الهجوم .

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