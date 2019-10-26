المفلحي يشيد بموقف القيادة السعودية الحريصة على شعب اليمن ومصالحه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
أشاد الشيخ, عبدالعزيز المفلحي، مستشار رئيس الجمهورية،بموقف القيادة السعودية الحريصة على شعب اليمن ومصالحه.
وأكد إن جميع الأطراف كانت حريصة على الوصول إلى نتائج إيجابية تراعي مصالح الشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية، لافتاً في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية إلى إدراك الجميع للمخاطر المحدقة ببلادنا والمنطقة، والحرص على تجنيبها ويلات الصراع وإراقة الدماء .
ووصف المفلحي المرحلة بالحرجة وبحاجة إلى تحكيم العقل والعمل وفق مبدأ أن الجميع تحت سلطة الشرعية. وشدد على ضرورة بناء شراكة تعتمد على تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، والاعتراف بالآخر، والحرص على التنوع وحل القضايا العالقة عبر الحوار.
وأكد المفلحي أن القضية الجنوبية تعتبر قضية اليمن الأولى في مؤتمر الحوار الوطني، ويجب أن تنال نصيبها في الشراكة في بناء اليمن الجديد، مشيداً بالدور السعودي الحريص على وحدة واستقرار اليمن ورأب الصدع.
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