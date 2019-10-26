صعدة.. قصف مدفعي يستهدف تحركات المليشيا في رازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، تشرين الأول 26، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. Advertisements وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي وبين مليشيا الحوثي الانقلابية.

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