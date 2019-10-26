10 أيام قبل الزفة يفوز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الدار البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

فاز الفيلم السينمائي العدني "عشرة أيام قبل الزفة" في مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء بجائزة أفضل سيناريو للثنائي عمرو جمال ومازن رفعت.



وحظيت النجمة سالي حمادة بتنويه خاص من لجنة التحكيم عن دورها في "فيلم عشرة أيام قبل الزفة".

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وتكونت لجنة التحكيم من النجم المصري فتحي عبدالوهاب، والمخرج المغربي الكبير محمد التعازي، والناقد الكويتي عبدالستار ناجي، والمخرج العراقي قاسم حول، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

وحصل الممثل المصري أحمد الفيشاوي على جائزة أفضل ممثل عن "فيلم يوم وليلة"، والممثلة المغربية فاطمة الزهراء بن ناصر عن "فيلم للعزيزة" وأفضل إخراج للمخرجة التونسية الراحلة نجوى سلامة عن فيلم "سامحني"، وجائزة أفضل فيلم ذهبت للفيلم العراقي "اللبني يارا".

وأهدى عمرو جمال مخرج فيلم "عشرة أيام قبل الزفة" الجائزة لروح الممثل العدني الراحل هشام الحمادي.