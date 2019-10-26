شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. المليشيا تختطف العاقل اليفاعي لرفضه الحفر العشوائي للآبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 اعتقلت مليشيا الحوثي أحدت عقال الحارات في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء اليوم السبت، تشرين الأول 26، 2019.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا أقدمت على اعتقال العاقل محمد اليفاعي بعد اعتراضه على حفر آبار عشوائية. Advertisements وأضافت المصادر أن العاقل عبر عن رفضه للحفر العشوائي للآبار في حوض ذمار المائي. وأكدت المصادر أن طقما عسكريا تابعا للمليشيا اقتاد اليفاعي إلى مكان مجهول. وتعيش محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ العام 2015 حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني. واعتقلت المليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية في محافظة ذمار المئات من المواطنين لأسباب مختلفة.

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