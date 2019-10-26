صنعاء.. استنفار حوثي غير مسبوق تحسبا لخروج مظاهرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر محلية، ان مليشيا الحوثي الانقلابية بدأت عمليات واسعة من الانتشار المسلح والمداهمات والتفتيش في العاصمة صنعاء وسط البلاد، ومحافظة ذمار.



وتابعت المصادر ان المليشيا تعيش حالة توتر واستنفار مسلح في مختلف مناطق العاصمة صنعاء ومحيطها ومحافظة ذمار، بعد دعوات شعبية لثورة ضد ميلشيا الحوثي المتمردة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

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وبينت المصادر ان الدعوة تركزت في العاصمة صنعاء وذمار، عبر برشورات وأورق مكتوب عليها عبارات تدعو إلى الثورة ضد ميلشيا الحوثي والتي يتم رميها في شوارع وأحياء وأسواق العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، وعلى مداخل المحافظتين وضواحيها ومواقف السيارات.

ولفتت المصادر إلى ان الدعوات تضمنت شعارات ثورية شعبية شبيهة لتلك التي تجري حاليا في لبنان، كما حملت الشعارات رفض الاستبداد والبطش ورفض مصادرة حياة الناس عبر سرقت المشتقات والغذاء ووقف الرواتب.

وقالت المصادر ان الدعوات نددت بالجوع والفقر والمرض الذي تسببت به ميلشيا الحوثي المتمردة، من خلال سطوها وسيطرتها على خزائن الدولة ونهبها وتحويلها للأرصدة الخاصة لمشرفيها.