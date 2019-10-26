شكرا لبحثكم عن خبر حاول الهروب بتسليم نفسه للترحيل .. الشرطة السعودية تطيح بمغترب يمنيّ قتل أحد أقاربه بمزرعة كفيله (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية سعودية ان الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر وسط المملكة القت اليوم الجمعة القبض على متهم "يمني "، بعد أن أقدم على قتـل أحد أقاربه داخل محل سكنه بمزرعة كفيله، وهرب لجهة غير معلومة.

‫واضافت المصادر ان القبض على القاتل، جاء في أقل من 72 ساعة من ارتكاب الجريمة، وتبين لشرطة محافظة وادي الدوسر، أن سبب الجريمة خلافات مالية بينهما في بلادهما، كما أن القاتل مقيم في البلاد بشكل غير نظامي.

‫وكانت معلومات قد توفرت لشرطة وادي الدواسر، وفقاً لصحيفة “سبق” عن محاوله المتهم تسليم نفسه لجهات الترحيل، على أساس أنه مجهولٌ، إلا أنه بالتحقيق معه ظهر عليه الارتباك، فتم توقيفه واعترف بجريمته، وأُحيل للنيابة العامة.